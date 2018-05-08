Голкипер "Авангарда" Кобзев: "С "Тосно" у нас будет больше шансов, чем могло бы быть против "Спартака"

Голкипер курского "Авангарда" Александр Кобзев рассказал, чего он ожидает от финального матча Кубка России. В финале его команде предстоит сыграть с "Тосно".

"Теперь у нас финал с "Тосно". С этой командой можно играть. Шансов против них будет конечно больше, чем могло бы быть против "Спартака". В кубковых матчах фаворит больше на бумаге, - цитирует вратаря "Газета.Ru". - И не важно, как думают эксперты или букмекеры. Ведь мы прошли ЦСКА, обыграли "Амкар" на выезде, хотя фаворитами были соперники. Тот же "Тосно" преподнес сюрприз со "Спартаком". Поэтому преимущество команды из Ленинградской области формально. Все покажет игра.

Финальный матч Кубка России состоится 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.