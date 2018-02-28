Гол Погребняка вывел "Тосно" в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Тосно" дома переиграл "Луч-Энергию" со счетом 2:1. В составе хозяев забили защитник Андрей Буйволов и нападающий Павел Погребняк. У дальневосточников отличился форвард Андрей Мязин.

Отметим, что для Погребняка это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Более того, последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).

Добавим, что "Тосно" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России. "Лесники" сыграют с победителем пары "Крылья Советов" - "Спартак".

Кубок России

1/4 финала

"Тосно" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:1 (2:0)

Голы: Буйволов, 22 (1:0). Погребняк, 27 (2:0). Мязин, 52 (2:1).

"Тосно": Юрченко, Галиулин (Труич, 90), Буйволов, Дугалич, Маргасов, Чернов, Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.

"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).Предупреждения: Мязин, 47. Маргасов, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН. Болотенков, Чельцов (все Москва).

28 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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