Гол Погребняка вывел "Тосно" в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Тосно" дома переиграл "Луч-Энергию" со счетом 2:1. В составе хозяев забили защитник Андрей Буйволов и нападающий Павел Погребняк. У дальневосточников отличился форвард Андрей Мязин.
Отметим, что для Погребняка это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Более того, последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).
Добавим, что "Тосно" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка России. "Лесники" сыграют с победителем пары "Крылья Советов" - "Спартак".
Кубок России
1/4 финала
"Тосно" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:1 (2:0)
Голы: Буйволов, 22 (1:0). Погребняк, 27 (2:0). Мязин, 52 (2:1).
"Тосно": Юрченко, Галиулин (Труич, 90), Буйволов, Дугалич, Маргасов, Чернов, Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.
"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).Предупреждения: Мязин, 47. Маргасов, 90+1.
Судьи: МАТЮНИН. Болотенков, Чельцов (все Москва).
28 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
- Крылья Советов См
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Луч-Энергия
- Павел Погребняк
- Торпедо Вл
- Андрей Буйволов
- Андрей Мязин
- Кубок России
- Тосно
pirogokolja
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02:25
Платошкин Андрей
Видимо Динамо проклято...
23:06 28 февраля
ValeraK
Да больше и не надо)
22:54 28 февраля
WWW.DIN..
Больше не забьет в этом сезоне...
22:47 28 февраля
ЗЮК~
serzheo,ты ныл.
22:10 28 февраля
марк де фоссен
Ай да Пашка,а то в Динамо говорили,что ты играть плохо стал))
22:03 28 февраля
kac35
Народу-то человек 100 пришло или больше?
22:02 28 февраля
Фуля
Сколько градусов было?
21:49 28 февраля
Edmundo.Baldivieso
Большой По сделал свое дело. Даешь "Тосно" в Лиге Европы!
21:38 28 февраля
serzheo
И не ныл никто.
21:34 28 февраля