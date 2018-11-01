Глушаков вернулся, "Спартак" победил "Анжи"

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 Олимп-Кубка России обыграл "Анжи" (1:0). Победный гол на 20-й минуте забил Софьян Ханни.

Отметим, что в составе красно-белых с первых минут с капитанской повязкой вышел Денис Глушаков (впервые после истории с лайками и тренировок с молодежкой), который подвергся унижениям со стороны фанатов команды.

В четвертьфинале турнира "Спартак" сыграет с "Уралом".

Олимп-Кубок России

1/8 финала

"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (1:0)

Гол: Ханни, 20.

"Спартак" (Москва): Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 73), Тимофеев, Еременко (Игнатов, 62), Глушаков (Попов, 88), Ломовицкий, Ханни.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Удалый, Чансельор, Гапон, Гиголаев, Чайковский (Кацаев, 70), Рабиу (Ондуа, 86), Кулик, Глебов (Хамдамов, 84), Понсе.

Предупреждения: Чансельор, 40. Тимофеев, 87. Хамдамов, 90+1. Кутепов, 90+2.

Судьи: Волошин (Смоленск). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).

1 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр