Глушаков – о переносе матча Кубка России: "Болельщики не должны приходить мерзнуть, а как в Самаре заведено – семечки, раки"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что считает правильным решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов" из-за низкой температуры. Он отметил, что болельщики должны приходить на стадион не для того, чтобы мерзнуть.

– Думаю, что правильно, что отменили матч. Потому что в футбол играют люди, должны получать удовольствие от игры, – сказал в интервью клубной пресс-службе Глушаков. – И болельщики должны приходить не мерзнуть, а как в Самаре заведено – семечки, раки, поесть, посмотреть футбол. А в такие погодные условия играть неправильно.

По информации "СЭ", четвертьфинальный матч между командами будет сыгран в апреле.

"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!" Кто что сказал