Глушаков – о переносе матча Кубка России: "Болельщики не должны приходить мерзнуть, а как в Самаре заведено – семечки, раки"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что считает правильным решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов" из-за низкой температуры. Он отметил, что болельщики должны приходить на стадион не для того, чтобы мерзнуть.
– Думаю, что правильно, что отменили матч. Потому что в футбол играют люди, должны получать удовольствие от игры, – сказал в интервью клубной пресс-службе Глушаков. – И болельщики должны приходить не мерзнуть, а как в Самаре заведено – семечки, раки, поесть, посмотреть футбол. А в такие погодные условия играть неправильно.
По информации "СЭ", четвертьфинальный матч между командами будет сыгран в апреле.
"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!" Кто что сказал
osshulgin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:01
shpasic
баламошка, да я переживаю, не получит ли он тепловой удар в матче против своей бывшей команды)
16:57
Millwall82
Глушак, ты сам еще та рачина по игре в футбол) и подумал ли ты о тех кто все же приехал вас поддержать? Открой тогда статью на одном ресурсе и узри, если читать не умеешь.
16:13
баламошка
Шпаська хватит лезть к Глушакову) У него семья, дети, ну пойми же ты наконец, что не выйдет он за тебя!)
16:06
Serenky25
Забыл он только пригласить самарских любителей футбола на перенесенный матч на нейтральное поле или в Москву, ну а некоторых к голубым экранам телевизора с раками и семечками , т.к. ввиду грязи и болота на поле (в марте и апреле там всегда так) матч будет перенесен именно туда. (((:
15:45
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Трусливые свиньи!
15:38
SS-1525-Sergey
shur ... 15:12 +++ Только идиоты ходят на стадионы в снег, дождь, холод и жару!
15:28
werder63
Нокаут -чемпион страны элегантно и В РАМКАХ законодательства сберег своих игроков! Пусть кони переломы получают в Хабаровске, если Гиннеру своих людей не жаль! Да и когда ему жалеть людей, он занят! Надо деньги посчитать, которые остались ОТ НЕПОКУПКИ НИКОГО за лет 4-5)))))
15:14
alexb13
и как голубка семечки клюй!
15:12
shur
Хватит зубоскалить . Сами поиграйте в -17. Или на стадионе посидите около 3-х часов. Доп.время+пенальти. И все зубоскальство ваше пройдет.
15:12
mashkamramova
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
15:11
shpasic
хорошо, что в тёплой Москве на выходных всего "минус десять", зрителям мороз не будет мешать наслаждаться великолепным футболом в исполнении флагманов отечественного спорта, а футболисты не будут сражаться с промёрзшим газоном.
15:08
serzheo
Ты эти байки бабушке у подъезда расскажи. Струхнули перед Локо, да и всё. Сказочник.
14:56