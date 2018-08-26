Главный тренер "Черноморца": "К визиту "Спартака" клуб успеет решить проблемы с газоном"

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков выразил уверенность, что клуб исправит ситуацию с газоном на своем стадионе до матча 1/16 финала Кубка России со "Спартаком", который состоится 26 сентября в Новороссийске.

Ранее, напомним, в Твиттере опубликовали фотографии с газоном, который находится в непригодном состоянии.

- Не скажу, что поле такое плохое. В Новороссийске лето было тяжелое в этом году. Учитывая то, что мы со "Спартаком" должны играть, думаю, что клуб сделает все возможное, чтобы улучшить качество газона. Опасений нет никаких, - сказал Дышеков. (Арман МКРТЧЯН)

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