Гильерме: "Логашов, если выйдет против "Локо" – это опасно"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против "Тосно" отметил, что железнодорожникам придется не просто. По его словам, постарается проявить себя бывший защитник "Локомотива" Арсений Логашов.

– Логашов, если выйдет против "Локо", – это опасно (Улыбается), – цитирует Гильерме официальный сайт "Локомотива". – Если без шуток, то мотивация у него будет самая высокая. Мы вместе выиграли тот кубок, но в дальнейшем у Арсения складывалось не так просто. Сказывался перерыв после травмы, потом продолжительное время у него не было игровой практики. Так что Арсений постарается показать высокий класс.

– Кубок для нас важнее всего?

– Я бы не хотел разделять, но... Объективно Кубок сейчас самый важный турнир для нас. Потому что здесь самый короткий путь в Европу. Три матча, 270 минут. Есть хороший шанс. Чемпионат? Мы должны продвинуться вперед, нас с еврокубковой зоной разделяют всего несколько очков.