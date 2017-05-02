Гильерме: "Чорлука травмирован, но он с нами"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Уралом" в финале Кубка России (2:0) поддержал травмированного защитника Ведрана Чорлуку. Защитник сборной Хорватии получил травму в игре с "Амкаром" 22 апреля и выбыл до конца сезона.

– После первого гола болельщики выбежали на поле, - цитирует пресс-служба клуба Гильерме. - Это их эмоции, но не стоило так делать. Все-таки матч продолжался и был сложным. Но хорошо, что все сложилось удачно.

– Какой Кубок для тебя важнее? Этот или 2015 года?

– Любой трофей важен. Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу.

– Ты сейчас в футболке Чорлуки.

– Да, я хочу поддержать Ведрана. Я понимаю, как сложно, когда получаешь серьезную травму. Чорлука не прилетел в Сочи, но все равно с нами.

Трансляция матча "Урала" – "Локомотив"