Геркус не стал отвечать на вопрос о будущем Семина

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии финала Кубка России против "Урала" отметил, что клуб сконцентрирован на решающей игре турнира и не готов дискутировать о будущем главного тренера команды Юрия Семина, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Также Геркус не стал комментировать будущее в команде арендованных Соломона Кверквелию ("Рубин") и Ари ("Краснодар").

– Зависит ли продолжение работы Семина от результата финала?

– Мы сейчас полностью сконцентрированы на игре с "Уралом" и не готовы рассуждать на какие-то иные темы.

– Будете ли выкупать арендованных Кверквелию и Ари?

– Опять же, сейчас наши мысли – только о финале. Насколько я понимаю, у игроков желание продолжить карьеру в "Локомотиве" есть. А дальше многое зависит от условий, выставленных клубами, которым они принадлежат.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.