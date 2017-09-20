Георги Миланов: "ЦСКА постарается успешно стартовать в Кубке России"

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов перед матчем 1/16 финала Кубка России против "Авангарда" отметил, что для всей команды эта встреча имеет большое значение. Футболист надеется на успешный старт в турнире.

– Сегодняшний матч имеет большое значение, потому что мы вступаем в борьбу за трофей, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Миланова. – ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и сегодня мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи