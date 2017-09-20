Георги Миланов: "ЦСКА постарается успешно стартовать в Кубке России"

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов перед матчем 1/16 финала Кубка России против "Авангарда" отметил, что для всей команды эта встреча имеет большое значение. Футболист надеется на успешный старт в турнире.
– Сегодняшний матч имеет большое значение, потому что мы вступаем в борьбу за трофей, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Миланова. – ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и сегодня мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске.
Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
#Matchday! Сегодня #ЦСКА впервые сыграет в Курске!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 сентября 2017 г.
⚽️ #АвангардЦСКА
🏆 #КубокРоссии
⏰ 17:00 мск
🏟 Трудовые резервы (Курск)
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/GI7NULt2UF