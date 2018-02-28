Гендиректор "Тосно": "Переход Погребняка говорит, что у него есть мотивация"

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко выразил уверенность, что форвард Павел Погребняк принесет пользу команде. Экс-игрок сборной России перешел в "Тосно" этой зимой на правах свободного агента. Сегодня он появится в стартовом составе команды в матче 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии".

- Павел – настоящий профессионал, - цитирует официальный сайт "Тосно" Матюшенко. Уверен, он поможет нашей команде, несмотря на то, что пока не набрал оптимальных кондиций. Его приезд в "Тосно" говорит о том, что у него есть мотивация, и он не все сказал в российском футболе.

- Какие задачи будут стоять перед командой?

- У нас всегда стоят максимальные задачи. Будем сражаться за Кубок России, а в чемпионате нужно остаться в премьер-лиге, избежав переходных матчей.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.