19:20 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Гендиректор "Тосно": "Переход Погребняка говорит, что у него есть мотивация"

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Гендиректор "Тосно"  Вячеслав Матюшенко выразил уверенность, что форвард Павел Погребняк принесет пользу команде. Экс-игрок сборной России перешел в "Тосно" этой зимой на правах свободного агента. Сегодня он появится в стартовом составе команды в матче 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии".

- Павел – настоящий профессионал, - цитирует официальный сайт "Тосно" Матюшенко.  Уверен, он поможет нашей команде, несмотря на то, что пока не набрал оптимальных кондиций. Его приезд в "Тосно" говорит о том, что у него есть мотивация, и он не все сказал в российском футболе.

- Какие задачи будут стоять перед командой?

- У нас всегда стоят максимальные задачи. Будем сражаться за Кубок России, а в чемпионате нужно остаться в премьер-лиге, избежав переходных матчей.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news/vse-novosti/vyacheslav_matyushenko_my_gotovy_igrat_s_lyuboy_komandoy/

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Lars Berger

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