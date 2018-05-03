17:38 | Футбол — Олимп Кубок России

Гендиректор "Тосно": "Не понимаю, почему РФС не дает нам лицензию для участия в еврокубках"

3

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что пока клуб не получил лицензию для участия в еврокубках. В случае победы в финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" ленинградский клуб должен получить документ о соответствии требования для выступления в Лиге Европы.

 
ФК &quot;Тосно&quot; пока еще не подал заявку на прохождение лицензирования для участия в еврокубках."Тосно" не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше?

- Правда, что РФС вам отказал в выдачи лицензии для участия в еврокубках?

- Не знаю. Мне никто ничего не отказывал. Никто мне письма официальные не присылал. Мы пытаемся пройти лицензирование.

- Но пока не получается?

- Пока нам лицензию никто не дал. Мы ее не получили.

- Не дают из-за долгов в размере 150 миллионов рублей?

- Неправда. У нас небольшие долги на момент лицензирования. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Поверьте, у нас не такие большие долги.

- Как в РФС вам объясняют ситуацию?

- Я не могу комментировать. Обратитесь в РФС. Не знаю. Мы пытаемся пройти лицензирование.

- Когда сможете получить лицензию?

- Сейчас праздники. Думаю, до 15 мая сможем решить вопрос. Время еще есть.

- Понимаете, почему РФС не выдает вам лицензию?

- Не понимаю. Наверное. Всегда можно найти компромисс и пойти нам навстречу. Конечно, еще надо выиграть финал. Но раз команды дошли до этой стадии, почему мы не имеем права играть на международной арене? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

3
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Avide

А на кой им лицензия, если выиграет Авангард) Курск вперёд!

18:08

kac35

Почему, почему? Потому что Россия и здесь всё куплено.

18:04

alex-ls

даже если долги 1 рубль - то не допустят, правила почитай руководитель хренов

18:03

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!