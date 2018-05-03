Гендиректор "Тосно": "Не понимаю, почему РФС не дает нам лицензию для участия в еврокубках"

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что пока клуб не получил лицензию для участия в еврокубках. В случае победы в финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" ленинградский клуб должен получить документ о соответствии требования для выступления в Лиге Европы.

- Правда, что РФС вам отказал в выдачи лицензии для участия в еврокубках?

- Не знаю. Мне никто ничего не отказывал. Никто мне письма официальные не присылал. Мы пытаемся пройти лицензирование.

- Но пока не получается?

- Пока нам лицензию никто не дал. Мы ее не получили.

- Не дают из-за долгов в размере 150 миллионов рублей?

- Неправда. У нас небольшие долги на момент лицензирования. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Поверьте, у нас не такие большие долги.

- Как в РФС вам объясняют ситуацию?

- Я не могу комментировать. Обратитесь в РФС. Не знаю. Мы пытаемся пройти лицензирование.

- Когда сможете получить лицензию?

- Сейчас праздники. Думаю, до 15 мая сможем решить вопрос. Время еще есть.

- Понимаете, почему РФС не выдает вам лицензию?

- Не понимаю. Наверное. Всегда можно найти компромисс и пойти нам навстречу. Конечно, еще надо выиграть финал. Но раз команды дошли до этой стадии, почему мы не имеем права играть на международной арене? (Виталий АЙРАПЕТОВ)