Гендиректор "Метростроя": "Стадион в Петербурге будет красивым и уникальным"

Генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров по окончании тестового матча на стадионе на Крестовском острове между командой генподрядчика и сборной строителей Санкт-Петербурга отметил, что на арене случаются протечки, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что "Метрострой" является генподрядчиком стадиона на Крестовском острове.

– Все заметили, что света не хватает, что табло еще нет, – сказал Александров. – Но все это непременно будет! Теперь не вызывает никаких сомнений. Поэтому хватит всем писать про плесень, про протечки... Вчера опять читал о том, что где-то есть протечки. Ну, конечно, есть! Когда включают воду, обычно объявление в парадной вешают: "Будьте внимательны, будьте осторожны!" Но стадион будет. И будет он красивым и уникальным. Знаете, когда утром приезжаю на стадион, аж сердце радуется. Здорово, когда на глазах арена становится красивее и красивее.