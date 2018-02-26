Гендиректор "Крыльев Советов": "Матч со "Спартаком" пройдет в намеченный день"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Он отметил, что все идет по плану и красно-белые не выступают против проведения игры в намеченное время. Встреча "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в Самаре 28 февраля, матч начнется в 17:30 по московскому времени.

- Сегодня к вам перед матчем со "Спартаком" приезжала третья комиссия. Как прошел визит?

- Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.

- Вероятность переноса матча на сегодняшний день не рассматривается?

- Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.

- "Спартак" не сопротивляется проведению матча?

- Нет. Никто не сопротивляется. "Спартак" прилетает завтра вечером. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото //

Как стадион "Металлург" готовят к матчу "Крылья" - "Спартак". Фото

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