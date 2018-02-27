Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?"

Виталий ШАШКОВ (в центре): "От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно". Фото Игорь ГОРШКОВ

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал предложение "Спартака" о переносе матча 1/4 финала Кубка России в Сочи, Краснодар или Москву.

Ранее в интервью "СЭ" вице-президент красно-белых Наиль Измайлов заявил, что московский клуб выступил с соответствующим предложением. Игра, напомним, должна состояться завтра и начаться в 17.30 по московскому времени.

– Почему вы не приняли предложение "Спартака" сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве?

– Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно".

– Сколько билетов вы уже продали на эту игру?

– Полностью информация будет завтра.

– Стоит ждать аншлаг?

– Его ждать достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– Ждете заполняемость выше 50 процентов?

– По прогнозам надеемся на это. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай. (Андрей СИЗЯКИН)

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