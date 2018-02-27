14:30 | Футбол — Олимп Кубок России

Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?"

Виталий ШАШКОВ (в центре): "От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно". Фото Игорь ГОРШКОВ
Виталий ШАШКОВ (в центре): "От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно". Фото Игорь ГОРШКОВ
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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков прокомментировал предложение "Спартака" о переносе матча 1/4 финала Кубка России в Сочи, Краснодар или Москву.

Ранее в интервью "СЭ" вице-президент красно-белых Наиль Измайлов заявил, что московский клуб выступил с соответствующим предложением. Игра, напомним, должна состояться завтра и начаться в 17.30 по московскому времени.

 
Наиль ИЗМАЙЛОВ - об условиях в Самаре.Наиль Измайлов: "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре"

– Почему вы не приняли предложение "Спартака" сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве?

– Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно".

– Сколько билетов вы уже продали на эту игру?

– Полностью информация будет завтра.

– Стоит ждать аншлаг?

– Его ждать достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

– Ждете заполняемость выше 50 процентов?

– По прогнозам надеемся на это. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (21)
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sawrtre

EVIL915 Срамтачи очкуют! Причём жиденьким уже попахивает... -12 градусов, при современном термобелье, О ЧЁМ РАЗГОВОР? Прошлый год покоя не даёт?!////////////ЛОШ АРА,СЕЙЧАС В САМАРЕ -19,ЗАВТРА СТОЛЬКО ЖЕ.А ЧТОБЫ ЖИДЕНЬКИМ НЕ ПОПАХИВАЛО,НЕ ХОДИ ПОД СЕБЯ,ДОБЕГАЙ ДО ТУАЛЕТА.

15:58

Спартач и че?

Samarec ну вас бы устроило ,что вся выручка пошла бы КС или фора в один два мяча ,но зато играть в Краснодаре. Скорей бы уже стадики свои достроили. Вот мне нхл нравится нет арены пошли вон сразу. есть арена есть болельщик и бизнес и картинка.

15:49

Samarec

Шашков отстаивает интересы своего клуба и своих болельщиков. И это не его проблемы и не его вина, что кто-то додумался поставить игры на 28.02 в России. Очевидно было всем, что будет минус и приличный. А если и договариваться, то о переносе игры на более поздний срок. Или заблаговременно договариваться о переносе игры в Сочи, но учитывая интересы хозяев и их болельщиков. Спартак как клуб богач оплачивает транспортные расходы (и клуба, и болельщиков), расходы на проведения матча и прочее. Чтобы такое провернуть, нужно было выходить с предложениями недели за 2-3 до игры, а не за пару дней.

15:44

Разбанен досрочно

поле подстригают??? я правильно 3 раза перечитал???)))

15:40

Logva

две недели назад в свинарник приехали испанцы и показали что ни какой мороз повлиять на результат не может!!!если команда класснее соперника то она это докажет и в - 18 и в +30!!!руководство поросят испугались за своих легов,что они не выдержат морозца.в то время как у крыльев состав на 90 процентов из Русских парней.вот и посмотрим кто кого

15:36

Bo7oo25reg

Почему разнылись? 12 градусов в Куйбышеве, солнечно будет. Играть то можно, болельщиков много будет. Праздник футбола

15:36

Георгич

Зайдите на сайт ФК Крылья Советов и посмотрите сколько свободных мест в продаже в открытых секторах. Будет не менее 8 000 человек. "Ницца" приехал и играл с Локо - никто ничего не отменял, хотя температура была как в Самаре сейчас. Тут сейчас на солнце оттепель начинается. Нас ждет отличный матч - у Крыльев будет шанс на победу и Кубок, а у Спартака возможность доказать, что он может обыграть команду ФНЛ при любых условиях. Может и не стоит снова "рваться" в Европу за 0-7.

15:32

Спартач и че?

Островзаячий ну сходи погуляй около лахты минут 30 там же самое время ветерок ободряющий солнышко. давай там в футбол можно поиграть самое время у нас же теплее чем в самаре. вперед

15:27

Rinat_

В Самаре на игре будет 2-3 тысячи человек. В Сочи по-любому 10-15 тысяч пришло. Так что это не забота о болельщиках.

15:20

Островзаячий

Не,не Спартачок. Вы за этот календарь голосовали? Голосовали. Теперь играйте.Гинеру большой привет!

15:18

Спартач и че?

Несвин я лично за одинаково здравый подход к футболу для всех команд. нет условий перенос . давай спихни чужую тупость на спартачей мы ж олицетворяем её .конечно а вы все академики из другого теста .достроят новый стадион и можно будет нормально играть.

15:15

Kot, kotoryi

Тут одним чаем не отделаешься

15:13

Несвин

А когда Локо хотел перенести игру из Хабаровска, хрюшки ведь больше всех возмущались!

15:09

zampofin

Реально дурачок

15:08

СергейИванов

Оказывается, в России в феврале ещё зима. А тут коньки и клюшки будут в самый раз...

15:04

Халзан

Если ты урод Шашков не можешь предоставить нормальное поле то какой тебе еще ультиматом?

14:54

Спартач и че?

У КС ведь тренер Андрюха разве не договориться сыграть в футбол ,а не хоккей ногами.

14:54

Alukard1349

Идиот.Завтра в Самаре ожидается -23.Его бы выпустить в шортах и футболке на поле и заставить побегать по замёрзшему полю.Изза таких кретинов у нас в стране раздрай

14:52

Спартач и че?

предложили бы фору 1-0 в пользу крыльев и сыграли в краснодаре. или всю выручку от реализации билетов на другом стадионе идет в пользу клуба КС и на покрытие убытков по возврату билетов. ну реально че так упираться то.

14:51

shur

Завтра в Самаре -18-23, какая игра?!

14:50

delacrua

да вы сыграйте. пусть 2-3 игрока основы поломаются, как раз период дозаявок кончится. и потом рфс и прочих чиновников возненавидят до смерти. не страна а цирк.

14:44

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