Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал предложение "Спартака" о переносе матча 1/4 финала Кубка России в Сочи, Краснодар или Москву.
Ранее в интервью "СЭ" вице-президент красно-белых Наиль Измайлов заявил, что московский клуб выступил с соответствующим предложением. Игра, напомним, должна состояться завтра и начаться в 17.30 по московскому времени.
– Почему вы не приняли предложение "Спартака" сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве?
– Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно".
– Сколько билетов вы уже продали на эту игру?
– Полностью информация будет завтра.
– Стоит ждать аншлаг?
– Его ждать достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.
– Ждете заполняемость выше 50 процентов?
– По прогнозам надеемся на это. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай. (Андрей СИЗЯКИН)
sawrtre
EVIL915 Срамтачи очкуют! Причём жиденьким уже попахивает... -12 градусов, при современном термобелье, О ЧЁМ РАЗГОВОР? Прошлый год покоя не даёт?!////////////ЛОШ АРА,СЕЙЧАС В САМАРЕ -19,ЗАВТРА СТОЛЬКО ЖЕ.А ЧТОБЫ ЖИДЕНЬКИМ НЕ ПОПАХИВАЛО,НЕ ХОДИ ПОД СЕБЯ,ДОБЕГАЙ ДО ТУАЛЕТА.
15:58
Спартач и че?
Samarec ну вас бы устроило ,что вся выручка пошла бы КС или фора в один два мяча ,но зато играть в Краснодаре. Скорей бы уже стадики свои достроили. Вот мне нхл нравится нет арены пошли вон сразу. есть арена есть болельщик и бизнес и картинка.
15:49
Samarec
Шашков отстаивает интересы своего клуба и своих болельщиков. И это не его проблемы и не его вина, что кто-то додумался поставить игры на 28.02 в России. Очевидно было всем, что будет минус и приличный. А если и договариваться, то о переносе игры на более поздний срок. Или заблаговременно договариваться о переносе игры в Сочи, но учитывая интересы хозяев и их болельщиков. Спартак как клуб богач оплачивает транспортные расходы (и клуба, и болельщиков), расходы на проведения матча и прочее. Чтобы такое провернуть, нужно было выходить с предложениями недели за 2-3 до игры, а не за пару дней.
15:44
Разбанен досрочно
поле подстригают??? я правильно 3 раза перечитал???)))
15:40
Logva
две недели назад в свинарник приехали испанцы и показали что ни какой мороз повлиять на результат не может!!!если команда класснее соперника то она это докажет и в - 18 и в +30!!!руководство поросят испугались за своих легов,что они не выдержат морозца.в то время как у крыльев состав на 90 процентов из Русских парней.вот и посмотрим кто кого
15:36
Bo7oo25reg
Почему разнылись? 12 градусов в Куйбышеве, солнечно будет. Играть то можно, болельщиков много будет. Праздник футбола
15:36
Георгич
Зайдите на сайт ФК Крылья Советов и посмотрите сколько свободных мест в продаже в открытых секторах. Будет не менее 8 000 человек. "Ницца" приехал и играл с Локо - никто ничего не отменял, хотя температура была как в Самаре сейчас. Тут сейчас на солнце оттепель начинается. Нас ждет отличный матч - у Крыльев будет шанс на победу и Кубок, а у Спартака возможность доказать, что он может обыграть команду ФНЛ при любых условиях. Может и не стоит снова "рваться" в Европу за 0-7.
15:32
Спартач и че?
Островзаячий ну сходи погуляй около лахты минут 30 там же самое время ветерок ободряющий солнышко. давай там в футбол можно поиграть самое время у нас же теплее чем в самаре. вперед
15:27
Rinat_
В Самаре на игре будет 2-3 тысячи человек. В Сочи по-любому 10-15 тысяч пришло. Так что это не забота о болельщиках.
15:20
Островзаячий
Не,не Спартачок. Вы за этот календарь голосовали? Голосовали. Теперь играйте.Гинеру большой привет!
15:18
Спартач и че?
Несвин я лично за одинаково здравый подход к футболу для всех команд. нет условий перенос . давай спихни чужую тупость на спартачей мы ж олицетворяем её .конечно а вы все академики из другого теста .достроят новый стадион и можно будет нормально играть.
15:15
Kot, kotoryi
Тут одним чаем не отделаешься
15:13
Несвин
А когда Локо хотел перенести игру из Хабаровска, хрюшки ведь больше всех возмущались!
15:09
zampofin
Реально дурачок
15:08
СергейИванов
Оказывается, в России в феврале ещё зима. А тут коньки и клюшки будут в самый раз...
15:04
Халзан
Если ты урод Шашков не можешь предоставить нормальное поле то какой тебе еще ультиматом?
14:54
Спартач и че?
У КС ведь тренер Андрюха разве не договориться сыграть в футбол ,а не хоккей ногами.
14:54
Alukard1349
Идиот.Завтра в Самаре ожидается -23.Его бы выпустить в шортах и футболке на поле и заставить побегать по замёрзшему полю.Изза таких кретинов у нас в стране раздрай
14:52
Спартач и че?
предложили бы фору 1-0 в пользу крыльев и сыграли в краснодаре. или всю выручку от реализации билетов на другом стадионе идет в пользу клуба КС и на покрытие убытков по возврату билетов. ну реально че так упираться то.
14:51
shur
Завтра в Самаре -18-23, какая игра?!
14:50
delacrua
да вы сыграйте. пусть 2-3 игрока основы поломаются, как раз период дозаявок кончится. и потом рфс и прочих чиновников возненавидят до смерти. не страна а цирк.
14:44