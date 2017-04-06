Гекдениз Карадениз: "Горд, что "Уфа" выбрала Семака"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз поддержал главного тренера "Уфы" Сергея Семака после поражения уфимцев от "Локомотива" (0:1) в полуфинальном матче Кубка России. По словам хавбека, клуб поступил правильно, сделав выбор в пользу 41-летнего специалиста.

Семак возглавил "Уфу" минувшей зимой, сменив Виктора Гончаренко, который стал главным тренером ЦСКА.

- Сергей Семак, я очень горжусь русскими за то, что они выбрали тренера с чисто русским характером, а также знанием своего дела и футбола, - написал Карадениз на своей странице в "Инстаграме". - Считаю себя счастливчиком, потому что играл с ним плечом к плечу.

Напомним, что Семак выступал в составе "Рубина" с 2008 по 2010 год.