Газинский - о решении проводить два матча с 1/4 финала: "Теперь есть право на ошибку"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью пресс-службе клуба высказал свое мнение по поводу решения проводить два матча с 1/4 финала Олимп-Кубка России. В нынешнем сезоне с этой стадии проводятся по два матча – дома и в гостях.

– Как лично вы относитесь к этой новой схеме розыгрыша, когда четвертьфинал и полуфинал состоят из двух игр?

– Главный позитивный момент – теперь у тебя есть право на ошибку. Если в первой встрече ты где-то недоработал, то во второй есть шанс все исправить. А с другой стороны – прибавилось количество матчей. Если твоя команда играет в нескольких турнирах, график становится очень плотным, меньше времени остается на восстановление. Но что поделать, регламент принят, и мы будем играть в соответствии с ним. Все находятся в равных условиях. Время покажет, насколько оправданным окажется это нововведение.

– Встречи "Краснодара" с "Ростовом" называют "южным дерби". Для вас лично поединки с ближайшими соседями несут какую-то дополнительную мотивацию?

– Не буду кривить душой, матчи против "Кубани" были для меня куда более принципиальными. Это было настоящее дерби, которого ждали и обе команды, и весь город. Для меня это было первое в карьере подобное противостояние, и впечатления от него остались очень яркие.

Что же касается "Ростова" – да, наши города находятся рядом, но я пока, честно говоря, не ощущаю такой же принципиальности. Хотя, действительно, с каждым годом градус нашего соперничества возрастает и, возможно, со временем оно перерастет в полноценное дерби.

– У вас перед "Ростовом" есть определенный должок…

– Да… Тот незабитый в послематчевой серии пенальти порой проносится в голове. Это был 2014 год, я завершал лишь первый свой сезон в Премьер-Лиге, и Стипе Плетикоса меня попросту переиграл за счет опыта. Сейчас бы я пробил совсем по-другому, но время назад не вернешь. Забей я тогда, и, возможно наш клуб вместе со мной завоевал бы первый в истории трофей – Кубок России. Но как вышло – так вышло. Надо двигаться дальше.

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