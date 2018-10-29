Галимов рассудит "Ростов" и "Зенит" в кубковом матче

Стали известны арбитры на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Матч "Ростов" - "Зенит" обслужит бригада во главе с Романом Галимовым.

Полностью список судейских назначений выглядит следующим образом:

31 октября (среда)

"Оренбург" - "Тюмень": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

"Урал" - "Нижний Новгород": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

"Локомотив" - "Енисей": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Ахмат" - "Арсенал": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

1 ноября (четверг)

"Крылья Советов" - "Краснодар": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

"Ростов" - "Зенит": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Спартак" - "Анжи": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).