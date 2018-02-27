Гаджиеву после матча против "Авангарда" не задали ни одного вопроса

Главному тренеру "Амкара" Гаджи Гаджиеву после четвертьфинального матча Кубка России против "Авангарда" (0:0, 6:7 – по пен.) не было задано ни одного вопроса. После встречи он отметил, что его команда должна была побеждать.

– Должны выигрывать такие игры, играть лучше, особенно в атаке – цитирует пресс-сужба "Амкара" Гаджиева. – Вся ответственность – на мне, как на главное тренере. К сожалению, целая группа футболистов выпала из игры. Те, кто в подготовке выглядели лучше, были неубедительны. Мы не создали опасных ситуаций около ворот, даже имея солидное территориальное преимущество.