21:24 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Гаджиеву после матча против "Авангарда" не задали ни одного вопроса

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Главному тренеру "Амкара" Гаджи Гаджиеву после четвертьфинального матча Кубка России против "Авангарда" (0:0, 6:7 – по пен.) не было задано ни одного вопроса. После встречи он отметил, что его команда должна была побеждать.

– Должны выигрывать такие игры, играть лучше, особенно в атаке – цитирует пресс-сужба "Амкара" Гаджиева. – Вся ответственность – на мне, как на главное тренере. К сожалению, целая группа футболистов выпала из игры. Те, кто в подготовке выглядели лучше, были неубедительны. Мы не создали опасных ситуаций около ворот, даже имея солидное территориальное преимущество.

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Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32838/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vader

ну надо ещё у Путина денег попросить и пару негров взять, тогда точно пойдёт дело...

03:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сага о лифтерах и пионеротрядах...

21:50 27 февраля

bond1951

качюют из команды в команду эти спецы то бишь пенсионеры а ТОЛКУ ..........0

21:37 27 февраля

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