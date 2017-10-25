Гаджи Гаджиев: "В матче с "Ростовом" был менее эмоциональным, потому что простудился"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" (1:1, 10:9 по пенальти) отметил, что команда подошла к игре не на самом высоком уровне физической готовности. По словам наставника, он был менее эмоционален, чем обычно, потому что заболел перед поединком.

- Мы с точки зрения физической готовности оказались не на самом высоком своем уровне, - заявил Гаджиев. - Во многом из-за этого слишком многое позволяли сопернику. Перестановки в составе были вызваны усталостью после игры со "Спартаком". "Ростов" имел преимущество, хотя явных моментов у них не было, но было серьезное давление на нашу защиту. В обороне играли несколько хуже обычного. Результатом доволен, хотя пенальти это такая лотерея.

- Выход Зайцева - это вы хотели укрепить оборону?

- Нет, там сложно все было. Огуде играл первую игру после длительного перерыва, была серьезная травма и он еще далеко не в порядке. В этой позиции не было больше никого, кроме Зайцева, выпустили его вместо Костюкова, который проделал большой объем работы - нельзя сказать что устал, но показал не лучший свой футбол. Хотели поменять Огуде, но игра так складывалась что мы не могли его поменять - еще у нескольких игроков были проблемы со здоровьем, плюс мешал лимит. Так однозначно выпустили бы Януша, но так и не смогли, хотя очень хотели.

- Как восприняли столь длинную серию пенальти?

- Обычно я более ээмоционален, чем сегодня - может, потому что простужен. Надо кричать от бровки, а у меня голос севший. Помощники этим занимались, я сидел спокойно. Эмоциональность была раз в десять меньше обычного, но была уверенность что справимся. Вообще у нас немало игроков хорошо бьют пенальти, но тут сразу два игрока промазали. Получилось такое вот исключение. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)