Гаджи Гаджиев: "Сетка Кубка действительно влияет на "Амкар", но слабых соперников нет и в ФНЛ"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" (1:1, 10:9 по пенальти) отметил, что проходных соперников в этом турнире у команды не будет. В четвертьфинале пермяки сыграют с курским "Авангардом", а в полуфинале - с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Шинник".

- Бурная радость игроков после победы вызвана тем, что дальше у вас простая сетка турнира?

- Игроки некоторые вещи просчитывают, конечно, они опытные люди. Может конечно действительно сетка влияла - хотя простых соперников нет и в ФНЛ. Мы выиграли 4:0 у "Факела", но это не было просто. А может то, что нам удается не проигрывать, играть надежно. Но могу сказать, что у нас коллектив сплоченный и дружный, они переживают за судьбу команды и радуются каждому успеху.

- В чем разница с матчем в начале сезона?

- Когда играли дома с "Ростовом", мы не были готовы к сезону - причин было много разных, и организационных и психологических. А "Ростов" был наоборот, готов лучше, было что-то наиграно, был еще Мевля. Но Ростов потерял очень много игроков, это не проходит бесследно.

- Вам играть снова в Ростове через месяц. Вы бы согласились на повторение сегодняшней игры и счета?

- Конечно. Мы же не можем сказать что мы сильнее "Ростова" или что у нас более классная команда. Команды примерно равны, в каких-то позициях они сильнее, в каких-то мы. Мы должны подойти в нормальном состоянии к этой игре. А так - конечно, согласился бы на 1:1 в гостях. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)