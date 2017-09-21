Гаджи Гаджиев: "Амкар" будет каждый матч в Кубке России играть в полную силу"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Факелом" (4:0) в 1/16 финала Кубка России отметил, что для его команды игра сложлась непросто. Также специалист признал, что несмотря на крупную победу, у его команды остаются проблемы.

– Такой счет, что может показаться, что легкая игра была. На самом деле, нет, - цитирует официальный сайт "Амкара" Гаджиева. - Все стало проще, когда "Факел" всей командой пошел вперед, и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас все же более квалифицированные исполнители.

– Можно ли сказать, что теперь с вашей командой не так просто играть, как было в начале сезона?

– К сезону мы по ряду причин мы не совсем подготовились. Но все же с армейцами и с "Зенитом" у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены и что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И "Факел" в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.

– Много команд премьер-лиги уже вылетели из турнира. Значит ли, что теперь "Амкар" будет ставить перед собой амбициозные задачи?

– Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но "Локомотив" более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же ее обыграли. Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет.