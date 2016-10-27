21:01 | ФУТБОЛ — Кубок России

Франк Веркаутерен: "У "Крыльев" была хорошая возможность пройти "Локомотив"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен остался недоволен игрой своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка России против "Локомотива" (1:3). По его словам, футболисты в определенный момент потеряли желание победить.

– Сегодня мы можем быть только разочарованы, хотя качество игры в самом начале было достаточно хорошим, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Веркаутерена. – Но потом многое пошло не так, как должно было. Куда-то пропало наше желание выиграть. Также не выполнялась та задача, которая требовалась от команды, и только в конце была некоторая вспышка. Реакция. Когда вышло несколько игроков, опять вернулась вера в победу, но было слишком поздно. Это должно было быть с самой первой секунды. Была хорошая возможность пройти дальше и мы ее потеряли. Я до игры говорил, что качество игры и удача решат исход матча. Но если неудачу можно преодолеть, то при отсутствии качества игры выиграть нельзя. У соперника есть хорошие качества, но это был не тот соперник, у которого нельзя выиграть.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14250

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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