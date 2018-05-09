Фото дня. Три болельщика "Спартака" на финале Кубка России

На финальном матче Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" (2:1) на "Волгоград Арене" были замечены три болельщика "Спартака".
Напомним, что красно-белые уступили будущему обладателю трофея на стадии 1/2 финала (1:1, 4:5 - по пенальти).
День Победы, красавица "Волгоград Арена" и победа "Тосно" в финале Кубка
Кубок эпохи застоя. Почему бесплатные билеты в Волгограде это позор
Парни красавчики 🤣🤣🤣🤣🤣🤣приехали pic.twitter.com/g3NUzzEsZz– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 мая 2018 г.
дари добро
ЗНАЮ ЛИЧНО ОДНОГО ДО МАТЧА НЕ ДОШЕЛ...ПЕРЕПИЛ В БАРЕ..ТЯЖКО БЫЛО ЕМУ..
23:48
0,7 в одно рыло
Приехали за Погребняка поболеть.
23:47
Mi2s
свинарник без свиней. Эпично!
23:34
shpasic
а Пилипчук был?
23:28
баламошка
Грустные какие-то)
23:24