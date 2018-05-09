23:06 | Футбол — Олимп Кубок России

Фото дня. Три болельщика "Спартака" на финале Кубка России

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На финальном матче Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" (2:1) на "Волгоград Арене" были замечены три болельщика "Спартака".

Напомним, что красно-белые уступили будущему обладателю трофея на стадии 1/2 финала (1:1, 4:5 - по пенальти).

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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дари добро

ЗНАЮ ЛИЧНО ОДНОГО ДО МАТЧА НЕ ДОШЕЛ...ПЕРЕПИЛ В БАРЕ..ТЯЖКО БЫЛО ЕМУ..

23:48

0,7 в одно рыло

Приехали за Погребняка поболеть.

23:47

Mi2s

свинарник без свиней. Эпично!

23:34

shpasic

а Пилипчук был?

23:28

баламошка

Грустные какие-то)

23:24

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