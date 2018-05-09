Фото дня. Три болельщика "Спартака" на финале Кубка России

На финальном матче Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" (2:1) на "Волгоград Арене" были замечены три болельщика "Спартака".



Напомним, что красно-белые уступили будущему обладателю трофея на стадии 1/2 финала (1:1, 4:5 - по пенальти).

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