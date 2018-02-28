"Фонбет": у "Крыльев" есть шанс преподнести сенсацию в матче со "Спартаком"

28 февраля "Крылья Советов" на своем поле примут "Спартак" в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?
Букмекеры "Фонбет" считают "Спартак" фаворитом встречи, на его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.80. На победу "Крыльев Советов" можно поставить с коэффициентом 4.70, на ничью – с коэффициентом 3.50.
Игроки тоже считают, что победит "Спартак": на него поставили 96%. На "Крылья Советов" поставили 4%, на ничью – 2%.
КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА РОССИИ?
"Фонбет" считает, что в полуфинал выйдет "Спартак". На выход красно-белых в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.33, на проход "Крыльев Советов" – с коэффициентом 3.35. Игроки согласны с таким прогнозом: 86% поставили на "Спартак", 14% – на "Крылья Советов".
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
"Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.30.
Клиенты "Фонбет", напротив, считают, что команды забьют больше трех голов. На тотал больше 2,5 поставили 75% игроков, на тотал меньше 2,5 – 25%.
НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?
Самая популярная ставка – на победу "Спартака", ее предпочли 75% игроков. На выход красно-белых в следующий круг поставили 9% клиентов "Фонбет", на ничью – 8%, на победу "Спартака" с форой (0) – 5%. Индивидуальный тотал "Спартака" больше 1 выбрали 3% игроков.
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка – на победу "Спартака" с коэффициентом 1.80. Она включена в экспресс на сумму 140 000 рублей. В среднем на матч "Крыльев Советов" и "Спартака" ставят 572 рубля.
TRISP
При такой погоде шансы равны, у Крыльев они даже выше. Спартаковские легионеры не смогут играть в таких условиях
15:30
pahom-17
сенсацию? да..козыри у КС...и они это знают..поэтому то и не соглашаются играть в других местах, где можно играть в футбол..именно в футбол...ставка на силовую игру , на стандарты..а при таком поле их будет очень много...вот на это и уповают КС..отсюда и волнение их руководства, а вдруг будет -15 и СПМ будет иметь полное право отказаться ...но и все одно будут уговаривать даже если будет -20...
13:08
Dennnis2397777
Мне кажется обыграть Спартак это уже давно не сенсация!
12:54