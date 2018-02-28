"Фонбет": у "Крыльев" есть шанс преподнести сенсацию в матче со "Спартаком"

28 февраля "Крылья Советов" на своем поле примут "Спартак" в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" считают "Спартак" фаворитом встречи, на его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.80. На победу "Крыльев Советов" можно поставить с коэффициентом 4.70, на ничью – с коэффициентом 3.50.

Игроки тоже считают, что победит "Спартак": на него поставили 96%. На "Крылья Советов" поставили 4%, на ничью – 2%.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА РОССИИ?

"Фонбет" считает, что в полуфинал выйдет "Спартак". На выход красно-белых в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.33, на проход "Крыльев Советов" – с коэффициентом 3.35. Игроки согласны с таким прогнозом: 86% поставили на "Спартак", 14% – на "Крылья Советов".

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.30.

Клиенты "Фонбет", напротив, считают, что команды забьют больше трех голов. На тотал больше 2,5 поставили 75% игроков, на тотал меньше 2,5 – 25%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "Спартака", ее предпочли 75% игроков. На выход красно-белых в следующий круг поставили 9% клиентов "Фонбет", на ничью – 8%, на победу "Спартака" с форой (0) – 5%. Индивидуальный тотал "Спартака" больше 1 выбрали 3% игроков.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Спартака" с коэффициентом 1.80. Она включена в экспресс на сумму 140 000 рублей. В среднем на матч "Крыльев Советов" и "Спартака" ставят 572 рубля.

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