Финал Кубка России в следующем году может пройти в Сочи

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что финал Кубка России в 2017 году может пройти на стадионе "Фишт" в Сочи. Также он подтвердил информацию о том, что сборная России 28 марта сыграет товарищеский матч в Сочи.

- 28 марта сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть еще два-три предложения, мы не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас только надо будет определить дату и согласовать ее с Международной федерацией футбола и утвердить.