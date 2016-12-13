15:21 | ФУТБОЛ — Кубок России

Финал Кубка России в следующем году может пройти в Сочи

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что финал Кубка России в 2017 году может пройти на стадионе "Фишт" в Сочи. Также он подтвердил информацию о том, что сборная России 28 марта сыграет товарищеский матч в Сочи.

- 28 марта сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть еще два-три предложения, мы не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас только надо будет определить дату и согласовать ее с Международной федерацией футбола и утвердить.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868179

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