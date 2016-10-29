10:02 | ФУТБОЛ — Кубок России

Финал Кубка России может пройти в Сочи, Краснодаре или Москве

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Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что новые арены в Сочи, Краснодаре и Москве могут принять финал Кубка России. В августе в эксплуатацию был введен стадион ЦСКА, в октябре открылась арена "Краснодара", а до конца 2016 года планируется завершение реконструкции стадиона в Сочи.

- Мы смотрим, как готовятся "Лужники", - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У нас сейчас много стадионов, где можно будет (провести финал. - Прим. "СЭ"). Все будет зависеть от готовности арен. В перспективе после чемпионата мира рассмотрим вопрос, чтобы финалы всегда игрались в "Лужниках". Но это после чемпионата.

К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же у нас появляется выбор. Почему бы не провести финал в Краснодаре, где блестящий стадион? Прекрасный стадион у ЦСКА, в Казани. В следующем году появится в Сочи. Все будет зависеть от темпов строительства, выполнения графиков.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161029/1111479763.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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