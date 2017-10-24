Фернанду: "Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать"

Полузащитник "Спартака" Фернанду накануне матча 1/8 финала Кубка России против одноклубников из Нальчика вспомнил, что в прошлом сезоне красно-белые не смогли пройти "СКА-Хабаровск", который на тот момент также не выступал в премьер-лиге. Хавбек столичной команды отметил, что команда должна провести весь матч с должной концентрацией.

– Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти "Динамо", – отметил Фернанду. – Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол.

Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли "СКА-Хабаровску", который на тот момент тоже не был клубом премьер-лиги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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