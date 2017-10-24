Фернанду: "Порой ошибаюсь, но иначе и не бывает"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против одноименной команды из Нальчика отметил, что к критике относится нормально, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек также добавил, что находится в хорошей физической форме.

– В текущем сезоне вас намного чаще критикуют. Согласны, что стали больше ошибаться?

– Я себя превосходно чувствую. Слежу за собой. Много бегаю и на тренировках, и в матчах. Порой ошибаюсь, это правда. Но иначе и не бывает. Просто я всегда стараюсь играть так, чтобы пас был идеально удобным для товарища в атаке. И даже если понимаю, что исполнить передачу будет тяжело, все равно рискую. Такова моя футбольная философия.

А к критике я отношусь нормально. Во-первых, потому что "Спартак" – большой клуб. А во-вторых, это даже полезно для роста. Ведь если критика по делу, то я могу стать сильнее.

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

"Спартак" перед Нальчиком. Онлайн из Тарасовки // Полностью интервью Фернанду