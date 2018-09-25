Федотов - о матче "Динамо" - "Оренбург": "Это была настоящая кубковая игра, с двух сторон боевая"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Динамо" из Барнаула в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России заявил, что у команд получилась настоящая кубковая игра. Также он добавил, что поле действительно было не самого лучшего качества, но это нормально для погоды данное время года.

- Это была настоящая кубковая игра, с двух сторон боевая, - приводит пресс-служба клуба слова Федотова. - Было очень много интересных моментов, голевых ситуаций и у наших ворот в том числе. Мы были чуть поострее, поэтому удалось забить. А потом уже довели дело до логического конца. Хотя было непросто, команда силовая, играет в силовой футбол, много навесов и подач. Но мы справились. Поле, на самом деле, не совсем хорошего качества, но мы понимаем, что уже погодные условия не те. Мяч скакал, но условия были одинаковыми для всех, поэтому нет смысла на что-то там пенять.

В составе победителей голы забили Артем Галаджан и Андрей Козлов.

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