Фарфан не играет с "Зенитом" из-за травмы

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России против "Зенита". У Фарфана травма, футболист остался в Москве.

У нападающего – небольшое растяжение после матча Лиги чемпионов с "Галатасараем", поэтому его решили поберечь. Срок восстановления – неделя.

Встреча "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня в Петербурге, начало в 16.30. Заявка "Локо" на игру – здесь.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 16.30 (мск)