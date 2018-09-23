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Фарфан не играет с "Зенитом" из-за травмы

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Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России против "Зенита". У Фарфана травма, футболист остался в Москве.

У нападающего – небольшое растяжение после матча Лиги чемпионов с "Галатасараем", поэтому его решили поберечь. Срок восстановления – неделя.

Встреча "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня в Петербурге, начало в 16.30. Заявка "Локо" на игру – здесь.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 16.30 (мск)

Зенит – Локомотив

 

Результаты опроса

6818 чел.

Как закончится матч "Зенит" - "Локомотив" в 8-м туре РПЛ?
12.4%
Крупной победой "Зенита"
52.2%
Победой "Зенита" с разностью один-два мяча
13.1%
Результативной ничьей
7.0%
Нулевой ничьей
2.8%
Крупной победой "Локомотива"
12.5%
Победой "Локомотива" с разностью один-два мяча
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