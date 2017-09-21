Фанаты "Зенита" устроили перфоманс в честь первого выезда на матч со "Спартаком"

Фанаты "Зенита" во время матча 1/16 финала Кубка России против питерского "Динамо"​ устроили на трибуне арены "Санкт-Петербург" перфоманс. Они посвятили баннер первому организованному выезду "Зенита", который прошел ровно 37 лет назад – 21 сентября 1980 года. Тогда 44 фаната клуба посетили матч со "Спартаком".

Болельщики питерского Динамо ответили более скромным баннером, на котором написано: "Без истории нет будущего". (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Сегодня ровно 37 лет первому организованному выезду "Зенита". 21 сентября 1980 года 44 фаната клуба посетили матч со "Спартаком". pic.twitter.com/MkO6a4KF1j – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 21 сентября 2017 г.