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20:10 | Футбол — Кубок России

Фанаты "Зенита" устроили перфоманс в честь первого выезда на матч со "Спартаком"

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Фанаты "Зенита" во время матча 1/16 финала Кубка России против питерского "Динамо"​ устроили на трибуне арены "Санкт-Петербург" перфоманс. Они посвятили баннер первому организованному выезду "Зенита", который прошел ровно 37 лет назад – 21 сентября 1980 года. Тогда 44 фаната клуба посетили матч со "Спартаком".

Болельщики питерского Динамо ответили более скромным баннером, на котором написано: "Без истории нет будущего". (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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mikeV

А футболисты Зенита в ответ в первом тайме тоже перфоманс устроили

21:03

TRISP

Клёво!

20:30