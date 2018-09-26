Фанаты "Торпедо" ухают полузащитнику "Динамо" Соу

Болельщики "Торпедо" по ходу матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с "Динамо" оскорбляют полузащитника бело-голубых Самба Соу.
При каждом касании мяча футболистом фанаты черно-белых ухают в адрес чернокожего футболиста. Также болельщики оскорбляли Соу, когда после одного из единоборств он оказался на газоне. (Александр Рогулев)
#ТорпедоДинамо Проявление расизма в адрес Соу болельщиками "Торпедо" pic.twitter.com/f7044Nf0fO– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 26 сентября 2018 г.
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