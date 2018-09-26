20:51 | Футбол — Олимп - Кубок России

Фанаты "Торпедо" ухают полузащитнику "Динамо" Соу

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Болельщики "Торпедо" по ходу матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с "Динамо" оскорбляют полузащитника бело-голубых Самба Соу.

При каждом касании мяча футболистом фанаты черно-белых ухают в адрес чернокожего футболиста. Также болельщики оскорбляли Соу, когда после одного из единоборств он оказался на газоне. (Александр Рогулев)

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр

Торпедо М - Динамо

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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