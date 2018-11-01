Фанаты "Спартака" освистали Глушакова во время объявления состава (видео)

Болельщики московского "Спартака" освистали капитана команды Дениса Глушакова во время объявления состава красно-белых перед матчем 1/8 Олимп-Кубка России с "Анжи".
Диктор на стадионе предлагал фаната назвать фамилию каждого игрока, но при объявлении Глушакова фанаты стали свистеть. До этого во время разминки болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Глушакова. (Александр Рогулев)
Матч "Спартак" - "Анжи" начнется в 20.00 по московскому времени.
#СпартакАнжи Диктор объявляет состав "Спартака" pic.twitter.com/FvByW9Rn5m– СЭ Спартак (@spartak_se) 1 ноября 2018 г.
Опрос
Как закончится кубковый матч "Спартак" - "Анжи"?
Дополнительная информация
Загрузка...