19:57 | Футбол — Олимп - Кубок России

Фанаты "Спартака" освистали Глушакова во время объявления состава (видео)

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Болельщики московского "Спартака" освистали капитана команды Дениса Глушакова во время объявления состава красно-белых перед матчем 1/8 Олимп-Кубка России с "Анжи".

Диктор на стадионе предлагал фаната назвать фамилию каждого игрока, но при объявлении Глушакова фанаты стали свистеть. До этого во время разминки болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Глушакова. (Александр Рогулев)

Матч "Спартак" -  "Анжи" начнется в 20.00 по московскому времени.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/spartak_se/status/1058039376997990401

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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