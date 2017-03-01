20:09 | ФУТБОЛ — Кубок России

Фанаты "Локо" поприветствовали арестованного во Франции Ерунова

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Болельщики "Локомотива" вывесили баннер с надписью "Снова вместе, снова рядом!" во время матча 1/4 финала Кубка России с "Тосно". Судя по всему, он посвящен не только возобновлению сезона, но и возвращению директора по работе с болельщиками железнодорожников Алексея Ерунова. Он был арестован после беспорядков в ходе Euro-2016 и осужден на реальный срок.

Наказание Ерунов отбывал во французской тюрьме. В Россию он вернулся в январе. Ранее фанаты "Локо" уже устраивали акции в поддержку Ерунова.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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stepanosov91

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

20:49

А380726

"Судя по всему..."... В этом весь СЭкс :(

20:16

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