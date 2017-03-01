Фанаты "Локо" поприветствовали арестованного во Франции Ерунова

Болельщики "Локомотива" вывесили баннер с надписью "Снова вместе, снова рядом!" во время матча 1/4 финала Кубка России с "Тосно". Судя по всему, он посвящен не только возобновлению сезона, но и возвращению директора по работе с болельщиками железнодорожников Алексея Ерунова. Он был арестован после беспорядков в ходе Euro-2016 и осужден на реальный срок.

Наказание Ерунов отбывал во французской тюрьме. В Россию он вернулся в январе. Ранее фанаты "Локо" уже устраивали акции в поддержку Ерунова.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"