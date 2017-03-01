Фанаты "Локо" поприветствовали арестованного во Франции Ерунова

Болельщики "Локомотива" вывесили баннер с надписью "Снова вместе, снова рядом!" во время матча 1/4 финала Кубка России с "Тосно". Судя по всему, он посвящен не только возобновлению сезона, но и возвращению директора по работе с болельщиками железнодорожников Алексея Ерунова. Он был арестован после беспорядков в ходе Euro-2016 и осужден на реальный срок.
Наказание Ерунов отбывал во французской тюрьме. В Россию он вернулся в январе. Ранее фанаты "Локо" уже устраивали акции в поддержку Ерунова.
Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"
Судя по всему, обращение к французским ЗК pic.twitter.com/lsrQS1k6fO– Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 марта 2017 г.
stepanosov91
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
20:49
А380726
"Судя по всему..."... В этом весь СЭкс :(
20:16