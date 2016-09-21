13:44 | ФУТБОЛ — Кубок России

Фанаты "Динамо": "Ноу ворк, ноу стади, сеньк ю РФС"

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Фанаты "Динамо" на подъезде к "Арене Химки" вывесили баннер с претензиями к РФС по поводу времени начала матча 1/16 финала Кубка России против "Ростова". Встреча стартует в 14.00 по московскому времени.

На баннере в русской транскрипции написано: "14.00! It's a good time to important football match! No work, no study, be football fan! Thank you, RFS!" ("14.00! Хорошее время для важного футбольного матча! Никакой работы, никакой учебы, будь футбольным фанатом! Спасибо, РФС!")

Трансляция матча "Динамо"  - "Ростов"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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