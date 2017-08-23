"Факел" вышел в 1/16 финала Кубка России

Матч 1/32 финала Кубка России "Знамя Труда" – "Факел" завершился победой команды из Воронежа – 1:0. Единственный мяч в игре забил защитник Игорь Хайманов. Отметим, что на 76-й минуте полузащитник хозяев Олег Елкин не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, "Факел" вслед за "Енисеем" и "Томью" пробился в 1/16 финала турнира. Напомним, что команды премьер-лиги вступают в борьбу на этой стадии.

Кубок России

1/32 финала

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – "Факел" (Воронеж) – 0:1 (0:1)

Гол: Хайманов, 41 (0:1).

Нереализованный пенальти: Елкин, 76 (вратарь) .

"Знамя Труда": Чилюшкин, Уколов, Соблиров, Коробов, Левин, Савельев, Елкин, Аванесян (Яковлев, 63), Победимов (Юсипов, 70), Магомедов, Ерохин (Аксенов, 70).

"Факел": Трунин, Курилов, Шарифи, Мустафин, Хайманов, Осипенко, Каюмов, Чхапелия (Шумейко, 46), Ушаков, Садов (Сердюк, 46), Алхазов (Семенов, 68).

Предупреждения: Садов, 42. Хайманов, 75. Соблиров, 84.

Судья: Чернов (Москва).

23 августа. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".