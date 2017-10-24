23:10 24 октября | Футбол — Кубок России

Эззатоллахи не сыграет с "Ростовом" по условиям аренды


Игроки "Амкара" прибыли в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Кубка России против "Ростова", сообщает официальный сайт клуба. Пермяки сыграют основным составом, в нем не примут участие травмированные футболисты - Петар Занев, Павел Комолов, Александр Рязанцев, Алексей Гасилин и Браун Форбс, а также Саид Эззатоллахи. Хавбек сборной Ирана не сможет выйти на поле против команды, владеющей на него правами, по условиям договора аренды.

Матч "Ростов" - "Амкар" состоится 25 октября, начало - в 18.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32550/

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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