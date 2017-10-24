Эззатоллахи не сыграет с "Ростовом" по условиям аренды

Игроки "Амкара" прибыли в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Кубка России против "Ростова", сообщает официальный сайт клуба. Пермяки сыграют основным составом, в нем не примут участие травмированные футболисты - Петар Занев, Павел Комолов, Александр Рязанцев, Алексей Гасилин и Браун Форбс, а также Саид Эззатоллахи. Хавбек сборной Ирана не сможет выйти на поле против команды, владеющей на него правами, по условиям договора аренды.

Матч "Ростов" - "Амкар" состоится 25 октября, начало - в 18.30 по московскому времени.