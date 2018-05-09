Евгений Перевертайло: "Таких, как Мирзов, мало"

Российский тренер Евгений Перевертайло высказал мнение о финальном матче Кубка России "Тосно" – "Авангард". Тосненцы держали победу со счетом 2:1 и завоевали первый титул в истории клуба.

– Победила более сильная команда, – говорит Перевертайло. – Первый тайм был равным, даже вторая его половина прошла с преимуществом Курска. Тосненцы дали много свободы в середине поля "Авангарду", обладающему хорошими полузащитниками. Они комбинировали и оказывали давление на защиту, хотя опасных моментов было мало. Во втором тайме "Тосно" полностью контролировал игру и уверенно довел ее до победы. Конечно, индивидуальное мастерство тосненцев сказывалось, победа закономерна.

– Мирзов выделялся?

– У него особая роль. Мирзов способен на скоростной дриблинг и видно, что тренер не ограничивает в этом, а наоборот поощряет его попытки пойти в обыгрыш. При таком подходе к игре неизбежны потери мяча, эти потери должны прикрывать партнеры. В атаке для этого необходимо компактность и подстраховка. Мало игроков, которые выполняют столько индивидуальных действий, нацеленных на взятие ворот. (Арман МКРТЧЯН)