Евгений Калешин: "Спартаку" было бы сложнее в игре с "Кубанью", если бы не первый гол Промеса"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 1/16 финала Кубка России против "Спартака" (0:2) посетовал на ошибки своих подопечных, информирует Rusfootball.info. Специалист также отметил небольшой выбор футболистов в краснодарской команде.

– В чем были шансы у "Кубани"?



– Невозможно не создать ничего у чужих ворот. Первый пропущенный мяч был не совсем обязательный. Это была ошибка на последних секундах первого тайма. Если бы "Спартак" забил те моменты, которые они разыграли, это было бы более логично, а гол в раздевалку не вытекал из игры "Спартака". Это была наша ошибка. Второй мяч пропустили из-за не очень качественной игры. Хотя до этого у соперника были моменты.



Шанс в том, чтобы не допускать подобные эпизоды. Не позволять соперникам легко вскрыть нас. Сегодня терпения не хватило. Если бы ушли в раздевалку при счете 0:0, "Спартаку" было бы сложнее.

– Спартак Гогниев действительно готов играть все 90 минут? Ощущение, что тяжеловато. Или просто от безнадеги?

– Что за слово – "безнадега"? К футболу не очень подходит. Вы сами знаете наш состав. Готов или не готов – он жаждет играть. У него есть мастерство, опыт и страсть. К сожалению, выбор ограничен. Даже поменять по позиции сложно. Получается, что приходится ему играть все 90 минут. По-другому не получается, не хватает игроков. На каких-то позициях у нас есть два игрока, а на каких-то нет. Держать квалифицированного игрока Обухова в запасе не хочется. Поэтому и Обухов в составе, и Гогниев. На сегодняшний день это максимально мастеровитый состав.



– Вы говорите о большом преимуществе "Спартака", но в чем оно заключается? В том, что они четыре раза попали в штангу?



– В качестве игры. "Спартак" много атак довел до логического завершения. На мой взгляд, у них было преимущество в игровых компонентах. В эпизодах один в один, в построении лучше нас. У них очень качественные легионеры. Я это имею ввиду.



А их попадания в штангу – это тоже созданные моменты, они не возникли из пустого места. Это подготовленные атаки, которые заканчивались такими эпизодами.



– Которые заканчивались промахами...



– Я говорю о качестве футбола. Именно в этом нас "Спартак" превзошел.