Евгений Калешин: "Энергомаш" сыграл так, как "Кубань" не могла ожидать"

Тренер "Кубани" Евгений Калешин назвал заслуженной победу "Энергомаша" (0:3) в матче 1/32 финала Кубка России. По словам наставника, соперник избрал такую тактику на игру, какую тренерский штаб краснодарцев не смог предвидеть.

– Я думаю, нужно поздравить хозяев поля с выходом в следующий раунд розыгрыша Кубка России, – приводит официальный сайт "Кубани" слова Калешина . – Думаю, они эту победу заслужили.



– Не обидно проигрывать команде, которая считанное количество раз дошла до штрафной "Кубани", но при этом забила три мяча?



– Думаю, неправильно так говорить. Сегодня "Энергомаш" сыграл так, как мы не могли ожидать. Просматривали предыдущие матчи нашего соперника в ПФЛ, и практически в каждой встрече они доминировали. Четно говоря, представляли, что игра будет более равной, на встречных курсах, но белгородцы избрали другую тактику. Мы хотели использовать свои сильные качества, предостерегали игроков, предупреждали, что соперник очень качественно исполняет стандарты. К сожалению, первый мяч пропустили именно после стандартного положения. Два других гола, мне, наверное, сложно комментировать, это наши ошибки. Но эти ошибки должны нас учить и заставлять двигаться дальше.