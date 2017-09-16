Евгений Калешин: "Бояться "Спартака" нет смысла"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин поделился ожиданиями от домашнего матча 1/16 финала Кубка России со "Спартаком". По словам наставника, бояться красно-белых нет никакого смысла. Встреча пройдет 20 сентября.

– Я уже как-то говорил, но повторю: сама по себе схема не играет никакой роли – будет ли на поле четыре, пять или три защитника, – цитирует калешина официальный сайт "Кубани". – Все, что происходит в обороне перед нашей штрафной, – это все очень предсказуемые вещи, а то, что отличает действительно гибкую команду от негибкой, это именно действия в атаке. Потому что именно там идет максимальная ротация игроков, максимальный креатив – там. В обороне никакого креатива не может быть, там постоянно происходят математические вещи: подстраховка, выход на игрока, – и, в зависимости от того, будет пять, четыре или три игрока в обороне – это просто выбор тактики на определенный матч.



Если вы анализируете наши матчи, то видите, что иногда мы отказываемся от прессинга вверху, как, например, в матче с "Енисеем". Тогда мы понимали, что физически команда чувствует себя не очень хорошо, и что мы не сможем в интенсивном ключе провести весь матч. Но когда не оказываешь давления вверху, потом это давление начинает ощущать твоя оборона. И если анализировать матч с "Енисеем", то мы очень мало там создали в атаке, при этом в первом тайме ничего не позволив создать сопернику. Но рано или поздно давление возрастает, футболисты утомляются, и в конце игры "Енисей" имел два-три очень серьезных момента.



Другими словами, если отказаться от контригры или серьезной собственной игры, то можно не найти что-то новое, потеряв свое. Команда должна, по крайней мере, такая команда, как "Кубань", должна придерживаться определенного стиля и собственной игры, философии своей игры, несмотря на то, что приедет "Спартак". Да, приедет чемпион, но бояться его здесь, в Краснодаре, на своем стадионе, мне кажется, нет смысла.



Нужно продолжать совершенствовать свою игру, я согласен с этим, искать какие-то возможности внутри себя, но, повторю, схема не имеет такого решающего значения. Наоборот, думаю, болельщикам будет интересно посмотреть, как мы сможем сыграть с чемпионом страны.