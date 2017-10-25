Евгений Чернов: "Тосно" серьезно относится к Кубку России, хотим пройти как можно ближе к финалу"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Томи" подчеркнул, что команда постарается пройти как можно ближе в финалу. Он также добавил, что у клуба большой потенциал.

– У нас подобралась достаточно амбициозная команда. Многие футболисты уже имеют опыт выступления в премьер-лиге, – приводит официальный сайт "Тосно" слова Чернова. – Но есть ребята, которые не имеют большого опыта игры на столь высоком уровне и, конечно, очень хотят себя проявить в "Тосно" и обратить на себя внимание команд топ-уровня.

На мой взгляд, у "Тосно" большой потенциал. И пусть пока мы находимся в нижней части турнирной таблицы, но очки регулярно набираем. Будем стараться выигрывать чаще, чтобы подниматься вверх по турнирной таблице. Возможности для этого у нас есть.

"Тосно" серьезно относится к Кубку России. Мы хотим пройти как можно ближе к финалу. Поэтому обязательно постараемся обыграть "Томь".

Матч "Тосно" – "Томь" пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.