Евгений Башкиров: "Я счастлив. Май голь - не май тэлент, это тэлент всей команды"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров после победы над "Локомотивом" (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России спародировал бывшего одноклубника Йоана Молло, отметив, что он забил не самый важный гол в этой встрече. Напомним, что футболист открыл счет в этом матче.

– Вы забили важный гол...

– Да не, важный гол забил Кленкин.

– Тем не менее, ваш гол, мне кажется, был очень важным. Он позволил "Крыльям" почувствовать себя увереннее. Какие эмоции вы испытали в тот момент и что чувствуете сейчас?

– Я щастлив (Евгений пародирует Молло. – Прим. "СЭ"). Я действительно счастлив, но это не май тэлент и не май голь. Май пипль, но не май тэлент – это тэлент всей команды. Я считаю, что сегодня самое главное, что, пропустив очень обидный гол на 92-й минуте, мы проявили свой характер. Все отдавались за себя, за партнера и не жалели никаких сил. Мы заслужили эту победу.

– Сегодня несколько раз менялась схема игры "Крыльев". В частности, вы уходили на позицию левого защитника. Насколько гармонично удалось вам вписаться в новую схему по ходу встречи?

– Я не играл до этого левого защитника в схеме с пятью защитниками, поэтому какое-то время ушло на адаптацию. Но мне помогла взаимозаменяемость каждого игрока, которая есть у нас. Все друг другу помогали. Слава Зинков сыграл сначала слева, потом я. Это только демонстрирует, что каждый из нас готов сыграть на любой позиции и готов проявить свой характер.

– У вас лед на ноге – получили травму?

– Нет, просто попало немножко по ноге, ушиб. Травмы нет, все хорошо.

– Можно сказать, что сегодняшняя игра была самой важной на данный момент? Или встреча с "Енисеем" важнее?

– Каждая игра важная. Мы хотим занять первое место в ФНЛ, мы хотим выиграть кубок.