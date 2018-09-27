Есть рекорд в Олимп-Кубке России!

14 из 15 команд премьер-лиги продолжат свой путь в Кубке России. Даже если представить, что ЦСКА уступит "Тюмени" (матч состоится 10 октября), то нынешний розыгрыш Кубка все равно установил рекорд. Еще никогда прежде клубы высшего дивизиона не играли на стадии 1/16 финала Кубка России так удачно. До этого лучшим показателем были три поражения команд элитного дивизиона - подобное случалось пять раз. (Алексей МОРОЗ)

Клубы высшего дивизиона в Кубке России на стадии 1/16 финала

Сезон Победы высшего дивизиона Поражения высшего дивизиона Вылетевшие клубы высшего дивизиона 1992/93 11 7 Динамо-Газовик**, Кр.Советов**, Кубань**, Спартак Вл, Асмарал, Спартак, Ротор 1993/94* 8 7 Динамо Ст, Жемчужина, Торпедо, Локомотив НН, Текстильщик, Кр.Советов, Океан 1994/95 12 4 Локомотив НН, Динамо-Газовик, Кр.Советов, Лада 1995/96 11 5 Кр.Советов, Динамо-Газовик, Ростсельмаш, Спартак-Алания, Торпедо 1996/97* 9 5 КАМАЗ, Уралмаш, Балтика, Жемчужина, Черноморец 1997/98* 11 6 Факел**, Ростсельмаш, Жемчужина, Черноморец, Локомотив НН, Тюмень, Шинник**** 1998/99 8 8 Кр.Советов, Спартак, Торпедо, Локомотив, Балтика, Черноморец, Тюмень, Уралан 1999/00 7 9 Торпедо, Зенит, Черноморец, Алания, Шинник, Жемчужина, Локомотив НН, Ростсельмаш, Кр.Советов 2000/01 7 9 Черноморец, Уралан, Локомотив НН, Алания, Ростсельмаш, Факел, Ротор, Сатурн, Зенит 2001/02 8 8 Спартак, Черноморец, Ротор, Торпедо, Факел, Алания, Ростсельмаш, Локомотив 2002/03 9 7 ЦСКА, Торпедо-ЗИЛ, Шинник, Алания, Динамо, Ротор, Торпедо 2003/04*** 13 3 Торпедо, Черноморец, Спартак 2004/05*** 13 3 Рубин, Спартак, Локомотив 2005/06*** 13 3 Томь, Алания, Ростов 2006/07*** 13 3 Шинник, Луч-Энергия, Спартак Нч 2007/08 12 4 Спартак, Кр.Советов, Локомотив, Луч-Энергия 2008/09 11 5 Луч-Энергия, Спартак Нч, Химки, Сатурн, Зенит 2009/10 4 12 Рубин, Химки, Спартак Нч, Ростов, Динамо, Томь, Кр.Советов, Терек, ЦСКА, Кубань, Локомотив, Сатурн 2010/11 10 6 Кр.Советов, Томь, Рубин, Спартак Нч, Локомотив, Терек 2011/12 11 5 Спартак Нч, Кубань, ЦСКА, Краснодар, Кр.Советов 2012/13 12 4 Волга, Алания, Рубин, Амкар 2013/14 6 10 Анжи, Урал, Кр.Советов, Кубань, Динамо, Локомотив, Амкар, Зенит, Волга, Рубин 2014/15 11 5 Терек, Урал, Ростов, Амкар, Динамо 2015/16 13 3 Рубин, Ростов, Мордовия 2016/17 11 5 Спартак, ЦСКА, Томь, Ростов, Арсенал 2017/18 6 10 Зенит, Уфа, Урал, ЦСКА, Арсенал, Динамо, Локомотив, Краснодар, Ахмат, Анжи 2018/19 14 1 Уфа

* В чемпионатах 1993, 1996 и 1997 годов играло 18 команд

** Вылетели на более ранних стадиях

*** В матчах 1/16 финала было два матча

**** Проиграл клубу высшего дивизиона

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