Ещенко не готов сыграть с нальчинским "Спартаком"

"Спартак" накануне матча Кубка России против одноклубников из Нальчика проводит частично открытую для прессы тренировку. В ней не принимает участия Андрей Ещенко, получивший травму во встрече с "Амкаром".

Также продолжают восстановление Артем Ребров, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев, Жано Ананидзе. Зато вместе с общей группой разминается Роман Зобнин, но и он по-прежнему не готов к полноценной работе. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Открытая тренировка "Cпартака". LIVE!