Эрик Бикфалви: "Самое главное, что "Урал" не пропустил в первом тайме"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви в перерыве финального матча Кубка России против "Локомотива" отметил, что его команде необходимо успокоиться. После первого тайма счет равный – 0:0.

– Конечно, это финал Кубка России, поэтому эмоций очень много, – сказал Бикфалви во флеш-интервью. – "Уралу" нужно немного успокоиться и на поле, и внутри себя. Первый тайм провели не так, как хотели. Нам нужно сконцентрироваться и поправить некоторые моменты. Самое главное, что не пропустили гол. Во втором тайме нам нужно выйти уже более собранными.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"