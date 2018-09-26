Енисей вырвал путевку в 1/8 финала Олимп-Кубка России на 87-й минуте

"Енисей" обыграл команду "Луки-Энергия" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (2:1). Победный гол забил полузащитник Фегор Огуде.

"Енисей" в матче 1/8 финала этого турнира сыграет с победителем пары "Балтика" - "Локомотив".

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2 (1:1)

Голы: Сагиров, 5 (1:0). Бодул, 34 (1:1). Огуде, 87 (1:2).

"Луки-Энергия" (Великие Луки): Малофеев, Сармонт, Булимов, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов (Алексеев, 45), Сагиров (Котов, 66), Диков, Решетников, Салимов.

"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Саркисов, Кутьин (Зотов, 88), Бодул, Обрадович.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

26 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

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