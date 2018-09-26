Енисей вырвал путевку в 1/8 финала Олимп-Кубка России на 87-й минуте

"Енисей" обыграл команду "Луки-Энергия" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (2:1). Победный гол забил полузащитник Фегор Огуде.
"Енисей" в матче 1/8 финала этого турнира сыграет с победителем пары "Балтика" - "Локомотив".
Олимп - Кубок России
1/16 финала
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2 (1:1)
Голы: Сагиров, 5 (1:0). Бодул, 34 (1:1). Огуде, 87 (1:2).
"Луки-Энергия" (Великие Луки): Малофеев, Сармонт, Булимов, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов (Алексеев, 45), Сагиров (Котов, 66), Диков, Решетников, Салимов.
"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Саркисов, Кутьин (Зотов, 88), Бодул, Обрадович.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
26 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".