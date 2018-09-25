11:56 | Футбол — Олимп - Кубок России

Енисей - перед матчем Олимп-Кубка России: "Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?"

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"Енисей" прилетел в Москву, откуда отправится в Великие Луки на матч 1/16 финала Олимп-Кубок России против команды "Луки-Энергия". Встреча пройдет завтра на стадионе "Экспресс".

Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?, - говорится в сообщении пресс-службы "Енисея".

 

Луки-Энергия - Енисей

 

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