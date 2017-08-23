"Енисей" обыграл "Читу" по пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка России

"Енисей" победил "Читу" в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка России. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе красноярского клуба отличился Максим Руднев, у соперника гол забил Андрей Разборов. В серии пенальти "Енисей" оказался сильнее со счетом 8:7.

"Енисей" оказался первым клубом, пробившимся в 1/16 финала турнира. Напомним, что команды премьер-лиги вступают в борьбу на этой стадии.

Кубок России

1/32 финала

"Чита" – "Енисей" (Красноярск) – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 7:8

Голы: Руднев, 21 (0:1). Разборов, 32 (1:1).

Судья: Петренко (Новосибирск).

23 августа. Чита. Стадион "Локомотив".