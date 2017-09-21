"Енисей" Аленичева выбил "Ахмат" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" завершился крупной победой команды ФНЛ – 3:0. Голами отметились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев.
В 1/8 финала подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с "Лучом-Энергией".
Отметим, что "Ахмат" стал седьмым клубом премьер-лиги, покинувшим розыгрыш Кубка России. В первый день 1/16 финала турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов РФПЛ – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".
Кубок России
1/16 финала
"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный) – 3:0 (1:0)
Голы: Чичерин, 35 (1:0). Кутьин, 52 (2:0). Исаев, 71 (3:0).
"Енисей": Чепчугов, Васильев, Чичерин, Мильдзихов, Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Иванов, 68), Ломакин, Исаев, Кутьин (Козлов, 84), Малоян (Камеш, 59).
"Ахмат": Городов, Родолфу (Роши, 80), Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Раванелли (Бериша, 57), Исмаэл, Садаев, Митришев, Мбенг (Лео Жаба, 57).
Предупреждение: Сердеров, 29.
Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
21 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Дмитрий Аленичев
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Луч-Энергия
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Никита Чичерин
- Алексей Исаев
- Александр Кутьин
fifa_guru
Дима на багаже Тихонова рулит))) а вообще, в субботу намечается неплохая дуэль в фнл. Тихонов против Аленичева
17:59
Митяй Антибомж
Красавчик, Дима!
17:50
Бней Иегуда
Уверен, Дима ещё порулит в Спартаке. Пусть пока опыта набирается.) Но в прошлогоднем золоте есть и его заслуга с Егором.)
17:46
fifa_guru
Шуваловец манеж. Центральный стадион на реконструкции. может к премьер лиге готовят команду?))
17:43
k_xenon
С победой, Енисей!! Молотки, умыли, по полной!!!
17:42
Новоуепинни
А, вон оно че оказываеца, рфпл-то шлак. А я и думаю - че это вдруг кокорин там всем забивать начал
17:31
Шуваловец
они в зале играли?
17:28
Новоуепинни
Это что это вот это вот самое? Я в шоке. Засудили чтоле (((
17:27
fifa_guru
всех красноярских земляков с победой! надеюсь, в этом году мы заявим о себе громче! в том году споткнулись об Сибирь после победы ЦСКА. В этом - минимум полуфинал надо!!
17:26
tiho
Машины отбирать будут?
17:26
Sher-Khan
Порадоваться надо за то, что в Красноярске создана симпатичная команда.
17:21
lavrentev01
Ждем дуэль Карреры и Аленичева)
17:20
Bultik
Либо Кубок никому не нужен либо уровень РФПЛ ниже плинтуса.
17:17
П_о_в_а_р
Дима, вернись!!!
17:08
shpasic
Аленичева в Спартак!
17:08
Русский
Ещё бы сегодня дождаться позора на Позор-арене... Эх, мечты, мечты...
17:05
mrazotka
запас команды фнл уделал команду ПЛ. хаахаахаха...у меня всё
17:02
Русский
Красавцы!!! Реально ещё заранее говорил, как жду 1/8 финала Владивосток - Красноярск!!!
16:59
Dax222
Молодчики. Практически основу ахмата уделили без шансов.
16:58