"Енисей" Аленичева выбил "Ахмат" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" завершился крупной победой команды ФНЛ – 3:0. Голами отметились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев.

В 1/8 финала подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с "Лучом-Энергией".

Отметим, что "Ахмат" стал седьмым клубом премьер-лиги, покинувшим розыгрыш Кубка России. В первый день 1/16 финала турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов РФПЛ – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".

Кубок России

1/16 финала

"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: Чичерин, 35 (1:0). Кутьин, 52 (2:0). Исаев, 71 (3:0).

"Енисей": Чепчугов, Васильев, Чичерин, Мильдзихов, Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Иванов, 68), Ломакин, Исаев, Кутьин (Козлов, 84), Малоян (Камеш, 59).

"Ахмат": Городов, Родолфу (Роши, 80), Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Раванелли (Бериша, 57), Исмаэл, Садаев, Митришев, Мбенг (Лео Жаба, 57).

Предупреждение: Сердеров, 29.

Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

21 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".