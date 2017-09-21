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16:51 | Футбол — Кубок России

"Енисей" Аленичева выбил "Ахмат" из Кубка России

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Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей""Ахмат" завершился крупной победой команды ФНЛ – 3:0. Голами отметились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев.

В 1/8 финала подопечные Дмитрия Аленичева сыграют с "Лучом-Энергией".

Отметим, что "Ахмат" стал седьмым клубом премьер-лиги, покинувшим розыгрыш Кубка России. В первый день 1/16 финала турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов РФПЛ – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".

Кубок России

1/16 финала

"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: Чичерин, 35 (1:0). Кутьин, 52 (2:0). Исаев, 71 (3:0).

"Енисей": Чепчугов, Васильев, Чичерин, Мильдзихов, Семакин, Фатуллаев, Сердеров (Иванов, 68), Ломакин, Исаев, Кутьин (Козлов, 84), Малоян (Камеш, 59).

"Ахмат": Городов, Родолфу (Роши, 80), Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Раванелли (Бериша, 57), Исмаэл, Садаев, Митришев, Мбенг (Лео Жаба, 57).

Предупреждение: Сердеров, 29.

Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

21 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (19)
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fifa_guru

Дима на багаже Тихонова рулит))) а вообще, в субботу намечается неплохая дуэль в фнл. Тихонов против Аленичева

17:59

Митяй Антибомж

Красавчик, Дима!

17:50

Бней Иегуда

Уверен, Дима ещё порулит в Спартаке. Пусть пока опыта набирается.) Но в прошлогоднем золоте есть и его заслуга с Егором.)

17:46

fifa_guru

Шуваловец манеж. Центральный стадион на реконструкции. может к премьер лиге готовят команду?))

17:43

k_xenon

С победой, Енисей!! Молотки, умыли, по полной!!!

17:42

Новоуепинни

А, вон оно че оказываеца, рфпл-то шлак. А я и думаю - че это вдруг кокорин там всем забивать начал

17:31

Шуваловец

они в зале играли?

17:28

Новоуепинни

Это что это вот это вот самое? Я в шоке. Засудили чтоле (((

17:27

fifa_guru

всех красноярских земляков с победой! надеюсь, в этом году мы заявим о себе громче! в том году споткнулись об Сибирь после победы ЦСКА. В этом - минимум полуфинал надо!!

17:26

tiho

Машины отбирать будут?

17:26

Sher-Khan

Порадоваться надо за то, что в Красноярске создана симпатичная команда.

17:21

lavrentev01

Ждем дуэль Карреры и Аленичева)

17:20

Bultik

Либо Кубок никому не нужен либо уровень РФПЛ ниже плинтуса.

17:17

П_о_в_а_р

Дима, вернись!!!

17:08

shpasic

Аленичева в Спартак!

17:08

Русский

Ещё бы сегодня дождаться позора на Позор-арене... Эх, мечты, мечты...

17:05

mrazotka

запас команды фнл уделал команду ПЛ. хаахаахаха...у меня всё

17:02

Русский

Красавцы!!! Реально ещё заранее говорил, как жду 1/8 финала Владивосток - Красноярск!!!

16:59

Dax222

Молодчики. Практически основу ахмата уделили без шансов.

16:58